Il "Samara Challenge" arriva anche in riviera: condanna della Diocesi

SAN BENEDETTO - Samara è in Riviera. Dopo Ascoli, anche lungo la costa è sbarcato il contest-horror che, nelle ultime settimane, sta imperversando in tutt’Italia. Di cosa si tratta? In estrema sintesi: di notte, qualcuno si traveste nella celebre bambina demoniaca del film “The Ring”.Obiettivo? Spaventare la gente. C’è stato un avvistamento a Cupra, mentre sui social-network di Internet è stata pubblicata una foto della paurosa presenza in quello che viene indicato come un parco sambenedettese.