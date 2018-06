Nuotatore trascinato al largo: «I bagnini hanno fatto un miracolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - «I bagnini del salvataggio hanno fatto un miracolo». E’ ferma la voce di Marco De Angelis ma fisicamente è stremato. Quarantacinquenne, provetto nuotatore, questa mattina se l’è davvero vista brutta. Mentre stava nuotando si è improvvisamente ritrovato senza occhiali da nuotatore. «Sono graduati – racconta – e mi sono improvvisamente trovato senza punti di riferimento. La corrente ha iniziato a trascinarmi e, malgrado avessi tentato in ogni modo di riprendere in mano la situazione, mi sono ritrovato oltre le scogliere». Così è scattata l’operazione di salvataggio. Due bagnini, Gianfranco Zini e Davide Cialini, hanno sfidato il violento vento e la forte corrente lanciandosi verso il bagnante con il pattino. A supportarli, a nuoto, il loro collega Ivan Piunti. «Ero stremato – continua De Angelis – non sapevo davvero più cosa fare quando all’improvviso mi sono apparsi di fronte loro due che mi tendevano le mani. Hanno compiuto un autentico miracolo perché con quel mare sono riusciti a garantirmi un appiglio stabile senza rischiare di far rovesciare il pattino».