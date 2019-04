Trasportano un paziente al pronto soccorso, i ladri rubano nell'ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Tre operatori sanitari, dopo aver consegnato al triage un paziente appena trasportato, al momento di tornare in ambulanza nella “camera calda” del pronto soccorso, hanno fatto l’amara scoperta. Appena saliti si sono accorti che mancavano oggetti personali. Il bottino è stato di un marsupio, un portamonete e un power bank. Un fatto molto grave ai danni di volontari che si impegnano per il sociale. Tra l’altro non è la prima volta che si verifica un furto del genere.