San Benedetto, rubò in gioielleria per un valore di 5000 euro: arrestata una 50enne con precedenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- E' finita in manette una donna di 50 anni, originaria della Campania, per il furto del gennaio 2023 di monili d'oro (per un valore complessivo di circa 5000 euro) avvenuto in una gioielleria di San Benedetto del Tronto.

Le indagini

La donna, residente ad Agropoli, era riuscita con vari raggiri a mettere le mani sul bottino salvo poi essere incastrata dalle testimonianze dei presenti e dal sistema di videosorveglianza. Ad eseguire le indagini i carabinieri di San Benedetto in collaborazione con i colleghi campani. La donna, già nota alle forze dell'ordine, si trova ora in carcere dopo l'ordinanza del Tribunale di Ascoli.