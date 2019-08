Rubano un borsello: ​trovati e arrestati mentre spartiscono il bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Operazione estate sicura anche in spiaggia, grazie al controllo dei carabinieri, pizzicati due ladri di portafogli. Approfittando del movimento di persone e della confusione in spiaggia, erano riusciti ad impossessarsi di un borsello, con portafogli e cellulare, momentaneamente lasciato incustodito da un turista, presso uno chalet.Subito dopo il furto, però, grazie all’allarme tempestivo attivato dal titolare dello chalet, sul posto e’ intervenuta una Gazzella del nucleo operativo e radiomobile i cui militari, dopo aver visionato tempestivamente le immagini delle telecamere sul posto, hanno subito compreso su quali soggetti indirizzare le loro ricerche. Pochissimi minuti dopo, infatti, i carabinieri hanno pizzicato i presunti malfattori, mentre si nascondevano dietro una siepe, a breve distanza, intenti a verificare il contenuto del borsello ed a spartirsi il bottino. I due, un 50enne ed un 30enne del posto, sono stati arrestati per furto aggravato, in concorso, e poi tradotti agli arresti domiciliari.