Ruba soldi e un cucciolo â€‹di cocker: preso dopo pochi giorni

SAN BENEDETTO - Una storia a lieto fine quella che vede protagonista una cucciola di cocker, rubata da un negozio per animali del centro rivierasco, ma rintracciata nel giro di pochi giorni dalla polizia e restituita ai legittimi proprietari. La sua foto che la ritrae sul sedile dell’auto ha conquistato subito il web insieme alla notizia del suo ritrovamento. La cucciola di cocker, color nero, di circa 2 mesi era stata rubata lo scorso 23 maggio presso un esercizio commerciale sambenedettese. Oltre ad un portafogli contenente alcune decine di euro il ladro aveva asportato dal negozio per animali anche la cagnolina, per poi dileguarsi.