Ruba bancomat: beccato dalle telecamere mentre preleva a volto scoperto

SAN BENEDETTO - Non ha fatto praticamente nulla per non essere riconosciuto e, probabilmente, pensava che a nessuno sarebbe venuto in mente di fare dei controlli. E invece è stato grazie all’osservazione dei filmati della videosorveglianza, catturati dalle telecamere installate su di alcuni sportelli bancomat del territorio che un sambenedettes di 38 anni è finito nei guai. Aveva effettuato infatti dei prelievi con una carta bancomat rubata ad Offida nel corso di un furto all’interno di un’abitazione. Tra le varie cose sparite dalla casa c’era infatti anche il pos. Quando il titolare si è accorto dell’assenza del bancomat ha subito comunicato gli estremi della carta. I carabinieri in poco tempo hanno preso il ladro.

Giovedì 15 Marzo 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 11:08