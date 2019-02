Ruba l'auto ma resta ​imbottigliato nel traffico: il ladro scappa a piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ha rubato l’auto di una vecchia gloria della Samb ma poi, inseguito, è rimasto bloccato nel traffico ed è stato costretto a darsela a gambe a piedi lasciando la macchina in mezzo alla strada. È accaduto nel pomeriggio di ieri in centro a San Benedetto con un ladro che ha prelevato l’auto di Sergio Taddei, ex calciatore rossoblù e titolare di un negozio che si trova nel cuore del centro di San Benedetto.Il ladro non aveva fatto i conti con il traffico del centro cittadino dal momento che dopo aver raggiunto via Ugo Bassi è rimasto bloccato. Con il fiato degli inseguitori sul collo non ha potuto fare altro che lasciare la macchina in mezzo alla strada e darsela a gambe a piedi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di San Benedetto, distante poche decine di metri dall’area in cui sono accaduti i fatti, che hanno poi ascoltato le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena per tentare di risalire all’identità del malvivente del quale, al momento, si sono perse le tracce.