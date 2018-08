Giovani e roulette russa La verticale choc in mezzo alla centrale via Fiscaletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Uno fa la verticale, l’altro si sdraia. Tutti e due bellamente in mezzo alla strada, lungo la centralissima via Fiscaletti. Giochi pericolosi nel cuore della città. Protagonisti due giovanissimi, più qualche altro dietro lo schermo di uno smartphone, impegnato ad immortalare in una foto la bravata. Lo scatto è stato poi rilanciato da Gta Sun Beach: pagina social locale che punta i fari sul degrado urbano, ma anche sociale, della Riviera delle Palme. L’episodio è avvenuto in una strada che - soprattutto in questo periodo estivo - è trafficata a tutte le ore. Non servono troppe parole per descrivere la pericolosità di un simile comportamento, capace di mettere a repentaglio la sicurezza sia dei diretti interessati, che di altri utenti della strada. Il fatto è particolarmente preoccupante perché non è isolato. Basta ricordare cos’è recentemente accaduto ad Ascoli. Esattamente nel quartiere di Campo Parignano, all’ex caserma Vellei: teatro, qualche giorno fa, di episodi di schiamazzi notturni provocati da alcuni giovani. Gli stessi si sono resi protagonisti anche di pericolosissimi giochi sulla strada circostante, mettendosi ai lati delle strisce pedonali e, all’arrivo delle auto, precipitandosi in mezzo alla carreggiata costringendo gli automobilisti a brusche frenate, in una roulette russa che può avere esiti fatali. Insomma, sembra che in tutto il Piceno dilaghi questa deprecabile moda.