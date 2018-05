Si rompe tubo in spiaggia: gli scarichi fognari finiscono in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SA BENEDETTO - Scoppia una conduttura sotto la sabbia: reflui fognari finiscono in mare. Siamo a due passi dalla foce dell’Albula, nella prima spiaggia libera del lungomare Nord. Lì si è verificato uno dei danni più gravi causati dall’ondata di maltempo che, nei giorni scorsi, ha flagellato la Riviera.Una conduttura presente sotto la spiaggia ha infatti ceduto in più punti. «L’accaduto ci è stato segnalato dalla Ciip che ha provveduto rapidamente a tamponare il danno – fanno sapere dal Comune -. Grazie a questo veloce intervento, lo sversamento di reflui è stato davvero di breve durata». Sul posto, oltre agli operai competenti, è intervenuta la polizia municipale e la capitaneria di porto. La zona è stata recintata con del nastro ed è stata allertata l’Arpam, per procedere a delle analisi, così da verificare se e fino a che punto questo incidente ha avuto ripercussioni sulla qualità delle acque.