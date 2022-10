GROTTAMMARE- Alessandro Rocchi è il candidato sindaco di Grottammare del centrosinistra. «Il nostro programma guarda al futuro, non soltanto ai prossimi cinque anni ma a quella che dovrà essere la città nei prossimi 15 o 20 anni» spiega l’attuale vicesindaco Rocchi.

Il via libera

L’assemblea di Solidarietà e Partecipazione ha dato dunque il via libera alla sua candidatura alle elezioni amministrative in programma il prossimo anno; scelto anche il vicesindaco Lorenzo Rossi, attuale assessore. La proposta, arrivata dall’attuale sindaco Enrico Piergallini, è stata accettata dall’assemblea di circa novanta persone che, nella serata di mercoledì, si è tenuta nella sala Kursaal. «Per me – spiega Piergallini - è l’inizio di un percorso conclusivo, ma anche di un altro che guarda al futuro. Per la prima volta il movimento si organizza con un binomio ben definito che rappresenta la sintesi di una serie di attività che abbiamo svolto fin dall’inizio dell’anno visto che abbiamo iniziato a riunirci a gennaio del 2022 per arrivare a questa scelta».

Le due “R”

Rocchi si è detto “onorato” della scelta del movimento e della disponibilità di Lorenzo Rossi a questa soluzione. «Questo accordo – afferma - è stato abbastanza facile da raggiungere perché tra noi due c’è una reciproca stima all’interno di un movimento che, anche se ha trent’anni, è ancora molto giovane dal momento che continua a guardare alle fasce più deboli della popolazioni e al coinvolgimento dei cittadini nelle scelte che riguardano la città». In questi mesi Piergallini ha portato avanti delle vere e proprie consultazioni: «Mi sono coordinato in questi mesi con i due diretti interessati – precisa - confrontandomi con assessori e consiglieri oltre a figure storiche del movimento, cioè a quelle persone che in questi trent’anni hanno dato le gambe a questo progetto che continua a rappresentare un esempio a livello nazionale». Soddisfazione anche da parte di Rossi che si è definito «felice e onorato della possibilità di affiancare Alessandro in questa bella avventura. La doppia scelta di sindaco e vicesindaco rappresenta una novità per il territorio».

Rossi non sarà in lista

Altra novità è rappresentata dal fatto Rossi non sarà tra nelle liste dei candidati. La motivazione l’ha fornita Piergallini parlando di senso di rispetto nei confronti degli elettori: «Se fosse tra i candidati, Lorenzo si troverebbe ad andare a cercare voti per essere eletto in consiglio quando poi, entrando in giunta, decadrebbe da quel ruolo immediatamente. E questo sarebbe poco coerente e irriguardoso nei confronti dei cittadini che lo voterebbero».