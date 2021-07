San Benedetto, rivoluzionata la viabilità al quartiere Agraria. Nuovi sensi unici e divieti di sosta

SAN BENEDETTO - Nuovi sensi unici, nuovi divieti di sosta, nuove precedenze. Arriva una piccola-grande rivoluzione della viabilità in un punto nodale del quartiere Agraria. Ecco quanto disposto da un’ordinanza firmata pochi giorni fa dal comandante della polizia locale Giuseppe Coccia.

L’atto, istruito dal vice Giuseppe Brutti, va ad incidere nel quadrilatero compreso tra le vie Alfortville, Val Tiberina, Val Cimarra, Val Cuvia. Vediamo subito alcuni nuovi elementi, poi esamineremo le motivazioni. Tra le novità più interessanti, c’è l’arrivo di nuovi sensi unici. Lungo via Val Sugana, ne sono previsti due: direzione di marcia ovest-est, nel tratto tra via Val Cuvia e Via Val Seriana; e, nella stessa direzione, tra le vie Alfortville e Val Seriana. Sempre lungo via Val Sugana, il provvedimento dispone due divieti di sosta: sul lato nord, nel tratto compreso tra Via Val Cuvia e Via Val Seriana e sul lato sud, tra Via Alfortville e Via Val Seriana. In prossimità dell’intersezione con via Val Seriana, per chi proviene da via Val Sugana scatta l’obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli in circolazione su via Val Seriana. Passando su via Val Nerina, arrivano altri due sensi-unici: direzione di marcia ovest-est, nel tratto tra via Val Cuvia e via Val Seriana e stessa direzione nel tratto tra le vie Alfortville e Val Seriana. Nei paraggi arrivano poi ulteriori divieti di sosta e nuovi obblighi di precedenza.

Ma come e perché si è arrivati a tutto ciò? «Nel quadrilatero compreso a nord da Via Val Cimarra, ad est da Via Alfortville, a sud da Via Val Tiberina ed a ovest da Via Val Cuvia - si legge nelle motivazioni dell’ordinanza - sono presenti diverse strade nelle quali la sosta non è disciplinata da adeguata segnaletica. Il comitato di quartiere, nella riunione del 17 febbraio 2020, ha proposto delle modiche alla viabilità in via Val Sugana e Via Val Nerina al fine di migliorare la sicurezza della circolazione. Poi, a seguito del sopralluogo effettuato in data 27 aprile 2021 si è ritenuto opportuno istituire dei sensi unici in via Val Sugana e via Val Nerina».



