Sorpreso a sniffare cocaina rifila una sportellata in faccia a un carabiniere, arrestato

SAN BENEDETTO - I carabinieri di San Benedetto hanno arrestato un giovane di 23 anni, I.R. per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo davanti a noto locale della riviera da parte di carabinieri in borghese è stata notata un'auto con 4 giovani a bordo ferma al lato della strada con le luci accese dove si stava sniffando cocaina. Per tentare di fuggire uno dei passeggeri ha rifilato una sportellata in faccia a un carabiniere e dopo essere stato bloccato è scoppiata una colluttazione. L'aggressore è riuscito a fuggire ma poco dopo è stato rintracciato e arrestato