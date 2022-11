Ritrovata in un fossato l'auto utilizzata per il furto alla banca Bcc di Stella di Monsampolo

SAN BENEDETTO - È stata ritrovata in un fossato a Santa Lucia di San Benedetto, la Ford utilizzata per il furto alla filiale BCC di Stella di Monsampolo. A scoprire l'auto sono stati alcuni appassionati di fuoristrada vista la zona impervia. La Ford era stata rubata poche ore prima del colpo a Pedaso. Nei giorni scorsi in contrada Forola, nel territorio di Acquaviva, era stata trovata la cassetta che si trovava nello sportello del bancomat che i malviventi avevano asportato quella sera. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.