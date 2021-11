Ritorna il camper delle vaccinazioni anti-Covid: tutti gli orari e i luoghi dove trovarlo

SAN BENEDETTO - Il camper dell’Asur - Area Vasta 5, distretto di San Benedetto, sarà dal 12 al 21 novembre in vari punti della città per la somministrazione delle vaccinazioni contro il Covid-19. La vaccinazione è aperta a tutti, indipendentemente dalla residenza e non è necessaria la prenotazione.

È sufficiente esibire la tessera sanitaria e il documento d’identità. Venerdì 12 il camper sosterà in piazza Matteotti dalle 9 alle 13, sabato 13 in piazza San Filippo Neri dalle 13.30 alle 17.30, domenica 14 in piazza Sacconi dalle 9 alle 13, martedì 16 nella zona del Liceo Scientifico in viale De Gasperi dalle 13.30 alle 17.30 e mercoledì 17 in via Togliatti, zona Eurospin dalle 9 alle 13. Da giovedì 18 il camper si sposterà a Porto d’Ascoli e sosterà in piazza Salvo D’Acquisto (Rotonda) dalle 13.30 alle 17.30, mentre venerdì 19 sarà in piazza Pertini (Piazza Rossa) sempre dalle 13.30 alle 17.30. Nello stesso orario di sabato 20 il camper sosterà in piazza del Redentore e domenica 21 il camper sosterà dalle 9 alle 13 in piazza Sacra Famiglia.

Durante le varie tappe il camper sarà affiancato da un gazebo montato dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di San Benedetto. Nel Punto Vaccinale, oltre al medico addetto alla valutazione e agli infermieri che si occupano della somministrazione e dell’osservazione post-vaccinale, saranno presenti dei volontari che si dedicheranno all’orientamento e al supporto delle persone interessate per le operazioni preliminari, come la compilazione dei moduli. Ai cittadini residenti in provincia di Ascoli che ricevono la prima somministrazione sarà già fissato l’appuntamento per ricevere la seconda dose in uno dei punti vaccinali dell’Asur Area Vasta 5.

