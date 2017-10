Scazzottata alla stazione per un debito non pagato Arrestato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO –Scazzotata fra due nordafricani la scorsa notte alla stazione ferroviaria di San Benedetto per un debito non pagato. Uno dei due contendenti rimase coinvolto in un'altra risdsa nell'aprile scorso e fu ritrovato agonizzante in un lago di sangue. La lite sarebbe scoppiata al molo per poi degenerare alla stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale mentre l'altro nordafricano è stato arrestato dagli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto.