Rissa al pronto soccorso brandendo i pali delle flebo: dieci feriti

di Mario Paci

SAN BENEDETTO - Una mancata precedenza in viale De Gasperi scatena una furibonda rissa che ha il prologo nella trafficata via del centro e l’epilogo nel corridoio del pronto soccorso dell’ospedale. Una rissa che ha purtroppo coinvolto anche gli infermieri che hanno cercato di placare gli animi ma che soni stati picchiati dai circa dieci contendenti che hanno adoperato anche i pali delle flebo per darsela di santa ragione.Tutto ha avuto origine nel pomeriggio quando due famiglie a bordo di auto sono venute a diverbio per una precedenza. Dalle parole, purtroppo, si è passati immediatamente ai fatti e alcuni di loro si sono presi a botte in mezzo alla strada. Alla fine, con molta difficoltà e l’incredulità dei passanti si sono placati gli amici e i protagonisti (in negativo) si sono recati al pronto soccorso per farsi medicare e refertare, chissà, per avere un seguito giudiziario in tribunale. Ma proprio nel corridoio della zona triage del pronto soccorso le parti sono venute nuovamente a contatto ed è scoppiato il finimondo. Anche in questo caso, purtroppo, dopo il precedente di viale De Gasperi, dalle offese si è passati all’aggressione fisica.