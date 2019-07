Volano pugni fuori dal locale: fuggi fuggi generale all'arrivo dei poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Scazzottata lunedì notte di fronte ad un locale del lungomare. I carabinieri sono dovuti intervenire in seguito ad una rissa scoppiata fra giovani che, stando alle testimonianze poi raccolte dai militari, se le sono suonate di santa ragione per poi dileguarsi all’arrivo delle forze dell’ordine.Tra i contendenti dunque non risultano feriti mentre qualche piccola conseguenza fisica l’hanno riportata un paio di persone che sono intervenute per dividere i partecipanti al tafferuglio e per calmare gli animi. Provando a fermare la rissa hanno rimediato qualche colpo, fortunatamente di scarsa entità. Alla base della rissa, stando a quanto si apprende, ci sarebbero stati futili motivi accentuati probabilmente dal tasso alcolemico forse troppo elevato di alcuni partecipanti alla scazzottata. Tutto, ad ogni modo, sarebbe durato soltanto pochi minuti fino a quando non è partita la chiamata alle forze dell’ordine.