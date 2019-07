Ragazza rischia di annegare: salvataggio da brividi col quad in mezzo alla folla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Operazione “a tenaglia” del 118 per soccorrere una giovane donna di 33 anni che, ieri pomeriggio, ha rischiato di annegare. E’ accaduto nel tratto di mare che si trova di fronte alla pista ciclabile che collega Grottammare a Cupra Marittima. Un’area particolarmente difficile da raggiungere per i mezzi a motore dal momento che i sottopassaggi presenti in zona non sono assolutamente adatti al passaggio di un veicolo delle dimensioni di un’autoambulanza. Fortunatamente c’era il quad della Misericordia in azione per un servizio di soccorso in spiaggia attivato proprio ieri. Così il 118 ha coordinato un intervento a tenaglia facendo convergere nell’area interessata dall’episodio il quad e due ambulanze.E’ stato proprio il mezzo della Misericordia con in sella il governatore della confraternita, Alessandro Speca, di turno nella giornata inaugurale del servizio, ad arrivare per primo sul posto e a dare il via alla gestione dell’operazione. La ragazza era in acqua quando è stata notata andare in difficoltà da due turisti stranieri. L’hanno subito soccorsa tirandola fuori dall’acqua e dando l’allarme al 118. La ragazza è stata stabilizzata e, sul posto, le sono state somministrate le prime terapie. Quindi è stato predisposto il trasporto all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto dove è stata dichiarata fuori pericolo.