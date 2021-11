Rimborso Tosap agli ambulanti, l'attacco forte di Sorgi: «Lo aspettiamo da troppi mesi»

SAN BENEDETTO - Agitazione tra i banchi del mercato ambulante. «Il Comune di San Benedetto non ci rimborsa la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Vogliamo chiarezza su una criticità che va avanti da troppo tempo». Sono parole di Antonio Sorgi. Lo storico commerciante ci riferisce una situazione che, a suo dire, riguarda praticamente la metà degli ambulanti che compongono il mercato bisettimanale sambenedettese. Ecco la ricostruzione dei fatti, così come ci viene raccontata da Sorgi.



Tutto parte verso ottobre 2020, quando erano allo studio delle iniziative concrete per sostenere il settore del commercio su piazza, messo in ginocchio dalla pandemia. «Proprio in quel periodo si doveva pagare la terza rata della Tosap e si sentiva parlare dell’arrivo di qualche sgravio, come l’abbuono di quel pagamento - racconta l’ambulante -. Così, qualche mio collega ha deciso direttamente di non pagare. Io mi sono voluto informare, ho chiamato la Multi Servizi (società partecipata municipale addetta alla riscossione, ndr) e lì mi hanno detto che non c’era ancora nulla di definito e che, dunque, bisognava pagare. Parliamo di 120 euro. Così ho pagato, anche con un surplus per il “ravvedimento” visto che ero in ritardo. Da lì a poco, una settimana circa, è arrivata l’ufficialità: non bisognava pagare la terza rata».



Sorgi sottolinea di essersi subito attivato per richiedere il rimborso: mail su mail, comunicazioni di coordinate bancarie e tutto ciò che serve per una corretta transazione. Morale della favola? Il piatto ancora piange. «Altre località dove lavoro, da Grottammare ad Ascoli, hanno effettuato rapidamente il rimborso e lo hanno fatto da quasi un anno, ossia poco prima di Natale 2020 - ricorda ancora Antonio Sorgi -. Non capisco perché a San Benedetto ci sia questo grave ritardo. Mi appello alla nuova amministrazione comunale affinché faccia qualcosa ma, più che politico, il problema è tecnico e riguarda in particolare l’Ufficio Tributi. Lì c’è qualcuno che sta facendo una sorta di ostruzionismo e davvero non capisco il perché».



L’ambulante sottolinea di essersi rivolto al Corriere Adriatico proprio perché non riesce ad ottenere soddisfazione da chi di dovere. «Siamo in molti a subire questo disservizio - conclude l’ambulante -. Tanti miei colleghi mi hanno delegato a parlare anche per loro conto». Dallo scoppio dell’emergenza Covid (metà marzo 2020) le attività commerciali all’aperto sono state alle prese con diverse sospensioni. A marzo 2021, con l’ingresso delle Marche in zona rossa venne dato lo stop pressoché totale ai mercati: limitazione che durò quasi un mese. Intanto, il Comune sta mettendo in campo delle agevolazioni per sostenere questa particolare categoria. Ad esempio: non viene richiesta la solita quota di partecipazione ai commercianti che animeranno la prossima grande Fiera di Santa Lucia, in programma domenica 12 e lunedì 13 dicembre.

