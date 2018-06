Rigonfiamenti sospetti sul ponte: controlli, strada chiusa e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E’ stato richiesto l’intervento del 115, nel primo pomeriggio di ieri, per alcuni rigonfiamenti che sono stati notati da dei passanti nella parte inferiore del ponte della sopraelevata che passa sopra via Mare.I vigili del fuoco sambenedettesi hanno raggiunto l’area per effettuare tutti i rilievi del caso. Con loro anche gli agenti della polizia locale per supportare l’opera dei vigili del fuoco deviando il traffico in maniera tale da consentire agli operatori del 115 di effettuare in sopralluogo tutte le analisi tecniche del caso. I sopralluoghi sono andati avanti per buona parte del pomeriggio ed è stato necessario istituire il senso unico alternato lungo via Mare. E i disagi per gli automobilisti, com’è facile immaginare, non sono stati purtroppo pochi.