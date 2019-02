Ricercato per rapine e furti si consegna: «Non ce la faccio più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - «So che mi cercate. Non ce la faccio più a nascondermi. Eccomi qui». E si è presentato in commissariato consegnandosi spontaneamente. Lo ha fatto, nel pomeriggio di lunedì, un marocchino di 38 anni, di fatto senza fissa dimora ma gravitante lungo la Riviera delle Palme. L'uomo deve scontare oltre quattro anni di carcere per furti e rapine, reati precedentemente commessi. La Squadra Mobile aveva il compito di portarlo a Marino del Tronto ma è stato lui a presentarsi spontaneamente negli uffici per farsi arrestare. E così è stato. Una volta espletate tutte le formalità burocratiche il trentottenne è stato trasportato all'interno del carcere di Marino del Tronto.