Ricatto all'ex presidente del consiglio comunale: condannato

SAN BENEDETTO - Due anni e otto mesi. È la condanna inflitta dal giudice Marco Bartoli a Mauro Megna per la tentata estorsione all’ex presidente del consiglio comunale Marco Calvaresi. Mauro Megna, investigatore privato di 35 anni, è anche stato condannato al risarcimento di ventimila euro da riconoscere all’ex presidente del consiglio comunale. Il processo è relativo a fatti risalenti all’ottobre 2012 quando Calvaresi, che all’epoca presiedeva l’assise sambenedettese, fu contattato da alcune persone che gli chiedevano soldi in cambio di materiale compromettente su alcuni familiari.Video e foto che, se non avesse pagato, sarebbero stati resi pubblici. Calvaresi fece finta di cedere al ricatto ma il giorno in cui avrebbe dovuto consegnare la somma richiesta, coloro che lo avevano contattato, si trovarono di fronte i carabinieri.