San Benedetto, residenti preoccupati: «La pista di via Mare è troppo vicina ai binari e senza un adeguato divisorio»

SAN BENEDETTO - «Alzate le barriere che proteggono la rete ferroviaria». È l’appello che arriva da alcuni residenti del quartiere Mare relativamente lo stato di cose nell’area meridionale del percorso ciclopedonale che collega la zona di via Mare al viale dello Sport.





Un percorso che attraversa tutta l’area dei parchi collegati a via Mattei e via Monteconero e che sfocia all’altezza del curvone di viale dello Sport collegando Porto d’Ascoli con l’area centrale della città. La pista corre di fianco alla linea ferroviaria ed è proprio questo il problema perché nel tratto più a Sud della pista, all’altezza dell’appendice che parte dal sottopassaggio su via Mare che unisce il lungomare alla Statale 16, la recinzione che separa l’area pubblica dalla linea ferroviaria è assolutamente scavalcabile e accessibile con estrema facilità.



«In troppi potrebbero farsi venire strane idee - spiegano - anche perché non occorre neppure addentrarsi sulla pista ciclabile per arrivare ad un’area dove i binari sono raggiungibili ma si trova proprio a due passi dalla strada principale e dal percorso pedonale che si trova all’interno del sottopassaggio». Ma non c’è solo quel punto tra quelli considerabili “a rischio” da parte dei residenti. Più avanti, percorrendo la pista ciclopedonale in direzione Nord, verso viale dello Sport, ci si trova in un punto in cui c’è un piccolo cancello che è facilmente scavalcabile mentre all’altezza di viale dello Sport, dunque una volta superata la zona dei parchi, a circa ottocento metri dal punto di partenza, c’è un punto in cui la staccionata di cemento che ha il compito di separare l’area dei binari da quella dove chiunque può passare corre ad un livello più basso rispetto a quello della strada a causa di un dislivello. Punti che andrebbero rafforzati anche alla luce di alcuni episodi accaduti, negli anni passati, proprio nella zona.



Si corse ad esempio ai ripari in via Virgilio a seguito di frequenti avvistamenti di ragazzini che riuscivano ad eludere la recinzione arrivando fino all’area dove si trovavano le rotaie. Stessa cosa che ora viene richiesta nell’area della pista che collega via Mare all’area centrale della città. Pista che, in alcuni punti, nasconde anche un po’ di sporcizia, il che rappresenta un altro dei problemi segnalati dai residenti: «I parchi sono tenuti benissimo, ma in alcuni punti,dietro il percorso ciclopedonale c’è di tutto, compresi i rifiuti».

