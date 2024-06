SAN BENEDETTO «L’ho fatto perché mio padre Domenico mi ha insegnato a gettare il cuore oltre l’ostacolo». Presenta così la nuova Relax Tower Nicola Mozzoni. Una struttura alta 6 piani che offrirà altri servizi, ai bambini specialmente ma non solo, che sceglieranno la Riviera delle palme e il suo albergo - premiato come miglior Family hotel d’Italia - per le vacanze.

I servizi

«Per ora ci saranno 3 piani di servizio - spiega il giovane imprenditore - e altri 3 con suite di altissimo livello come sauna, bagno turco, e idromassaggio all’interno delle camere. Tra i servizi c’è un’area bar completamente rinnovata una vasca con idromassaggio al 6° piano anche quella vista mare unica nel suo genere e unica è un’area giochi nuova con una piscina di 25 centimetri quindi molto bassa con animali che spruzzano acqua più un villaggio costruito su misura disegnato da noi e ci stiamo accorgendo che è molto attrezzato con nuove pareti instagrammate dove i più piccoli possono immedesimarsi nei lavori come il dottore, il ristorante, la beauty farm, il garage...».

Non manca il robot che consegna alle camere arrivato da alcuni giorni. A realizzare il progetto un team di altissimo livello. A cominciare da Domenico Sfirro, l’archistar con Giusy e poi la ditta Edil Tesino Group srl che in 6 mesi ha concluso l’opera. E ancora Calcagni carpentieri, tutto il team di Bottegainterni 1976 by essevuemme falegnameria «producendo mobili di alta qualità in tempi brevissimi, a volte partendo da alcuni miei schizzi imbarazzanti» scherza Mozzoni. Quindi Alfredo di Ricci Infissi, Massimo Gagliardi, la Tecnogest per gli impianti, Lattanzi & Silenzi «per la fantastica vasca al 6° piano che diventerà una delle anime della struttura» spiega ancora.

I criteri

Fioravanti e il Team arredo per l’installazione perfetta del Deco, la squadra degli ingegneri e geometri, Lucciarini, Ascani, Carosi, Piunti e De Angelis hanno avuto come obiettivi funzionalità, sicurezza e l’ecosostenibilità. Per il giardino urbano hanno collaborato il Giardino, Ecoservice e Arte Verde Giardini per «un’opera straordinaria come lo spostamento di palme alte più di 20 metri pur di non sacrificarle».