SAN BENEDETTO - Colpo nella villa con eliporto dell'imprenditore Saturnino De Cecco, il re della pasta, a Montesilvano, in provincia di Pescara. La moglie, Sheila D'Isidori - di San Benedetto - e la figlia di 5 anni stavano rientrando a casa, ieri sera verso le 21, quando sotto la minaccia delle armi sono state prese in ostaggio al cancello della villa da quattro banditi armati e con i volti travisati. I malviventi, una volta entrati in casa, hanno chiuso la moglie e la bambina in cucina, sorvegliate da due dei rapinatori. L'imprenditore, che era già nella bellissima villa sulle colline di Montesilvano, è stato costretto da altri due banditi ad aprire la cassaforte.

La rapina

Sono stati attimi di puro terrore. La banda ha preso tutto il bottino fatto di orologi e altri preziosi, più una pistola regolarmente detenuta dall'imprenditore abruzzese, poi sono fuggiti con un'Audi, precedentemente rubata e guidata da quinto complice che era fuori ad attenderli. Tutto si è svolto in 20 minuti, senza usare violenza agli ostaggi, ma sono stati attimi di grande tensione e paura.

Sul colpo a casa di Saturnino De Cecco, per tutti Nino, indagano i carabinieri della compagnia di Montesilvano. Dai primi accertamenti si tratterebbe di una banda di persone dell'Est. Un colpo da professionisti, preparato nei minimi particolari studiando le abitudini della famiglia. La villa assaltata è isolata ed è difficile raggiungerla se non si conosce perfettamente la zona dei Colli di Montesilvano.

Saturnino e la sorella Maria sono gli azionisti di maggioranza del pastificio De Cecco, ma con il cugino Aristide hanno lasciato le cariche di amministratori e l'intero controllo dell'azienda al cugino presidente Filippo Antonio, il componente più anziano della famiglia. Saturnino da sempre appassionato di velocità è stato un pilota di macchine da corsa, è pilota di elicottero e titolare di una compagnia di elitaxi e ha anche un'attività di costruzioni. La villa rapinata è dotata di eliporto