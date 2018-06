Rapinatori armati di pistola â€‹al supermercato: arrestati i tre banditi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Operazione congiunta di polizia e carabinieri di San Benedetto che sono riusciti a chiudere il cerchio intorno a tre persone che sono finite in manette con l’accusa di essere gli autori del colpo al Conad di San Filippo Neri avvenuto lo scorso mese di ottobre nel quartiere Nord di San Benedetto. I tre, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono infatti ritenuti responsabili in concorso del colpo che andò in scena nel pomeriggio del 10 ottobre 2017. Si tratta di S.D.F. 29enne di San Benedetto, R.R. quarantenne di San Benedetto e S.E. ventottenne originario della provincia di Foggia.