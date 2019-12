San Benedetto, rapina una farmacia armato di taglierino. Portato via l'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È entrato a volto scoperto, con un taglierino in mano, ha preso i soldi ed è fuggito via. È probabilmente stato il gesto di un disperato quello che è accaduto ieri pomeriggio all’interno della farmacia Adriatica del dottor Talamonti di via Val Cimarra nel quartiere dell’Agraria.Tutto è accaduto intorno alle 18 quando un uomo, senza alcun tentativo di travisamento, è entrato nel negozio e brandendo un cutter ha intimato al personale di consegnargli i soldi. In quel momento, all’interno della farmacia, non c’erano molte persone. Il rapinatore , probabilmente un tossicodipendente. ha arraffato qualche banconota (si tratterebbe di poche centinaia di euro) e se ne è andato alla svelta facendo perdere le proprie tracce. Non appena l’uomo ha varcato la soglia della farmacia il personale ha lanciato l’allarme chiamando il 113.