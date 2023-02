SAN BENDETTO - Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire chi e perché abbia commesso una serie di assurdi atti vandalici nella zona di via Calatafimi compresa tra te intersezioni con via D’Annunzio a Nord e via Bracco a Sud. Un episodio che ha davvero dell’incredibile. Qualcuno, intorno alle 21 di sabato sera, dunque in un orario in cui praticamente tutti i residenti della zona erano svegli e molte persone erano ancora in giro, ha versato del catrame su tre auto in sosta, sui marciapiedi e su alcune serrande.



Caccia all’uomo



Si tratterebbe di una sola persona dal momento che alcuni residenti hanno notato gli strani movimenti di un soggetto nei minuti antecedenti il raid vandalico che potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un’attività commerciale della zona. Il teppista ha versato il liquido oleoso sui cofani di tre auto: una Punto, un’Alfa Romeo e una Peugeot, quest’ultima nuova di zecca. Poi, non pago, ha anche imbrattato le serrande di un’attività commerciale, su alcune tapparelle e sul marciapiede. I motivi di quello che, a tutti gli effetti, rappresenta un atto vandalico privo di senso, sono ancora ignoti. Di certo non rappresenta un dispetto nei confronti di qualcuno in particolare dal momento che le auto e le attività colpite non sono in alcun modo collegate tra loro.



Danni ingenti



Insomma sabato sera una serie di ignari cittadini si è vista colpita dall’assurdo comportamento di un anonimo personaggio che, tutti si augurano, possa essere rintracciato il prima possibile dalle forze dell’ordine.

Centro città martoriato

Si tratta comunque dell’ennesimo atto vandalico che si verifica lungo il territorio. Nei giorni scorsi era stato necessario intervenire al parco Alfortville di Porto d’Ascoli sul campetto da basket che era stato danneggiato dai vandali lo scorso novembre. I frequentatori, infatti, avevano ritrovato i canestri danneggiati e i pannelli completamente distrutti. L’intervento è stato promosso dall’associazione Pda Garden, che ha in gestione l’area, insieme al comitato di quartiere Agraria, che ha contribuito alla spesa. «Ringraziamo il comitato per l’impegno – hanno affermato i componenti dell’associazione – lanciamo un appello ai ragazzi che fanno uso del campo di gestirlo in maniera civile, altrimenti ci ritroveremo di nuovo punto e a capo».



Costa caro il Natale



Atti vandalici pure durante le feste natalizie a causa dei frequenti attacchi subiti dalle luminarie e dagli addobbi installati in giro per la città di San Benedetto. Città che, soprattutto nei mesi estivi, vede martoriato dagli atti dei teppisti soprattutto le aree del centro e del lungomare dove in numerose occaisoni è stato necessario ripristinare gli arredi, i cestini portarifiuti, piante e panchine. In alcune occasioni si era trattato anche di casi eclatanti anche se, va detto, quanto accaduto in via Calatafimi è forse uno dei peggiori episodi di questo genere che si siano registrati in città.