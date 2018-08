Nuovo raid sul lungomare: nel mirino finiscono biciclette, bidoni e arredi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Altri episodi vandalici sul lungomare dove i teppisti hanno colpito biciclette e arredi del lungomare nord. Questa volta nel mirino è finita la zona non ancora riqualificata.Chi ha agito se l’è presa con biciclette, rastrelliere, bidoni dell’immondizia e cartelli pubblicitari donando così l’ennesimo risveglio amaro a chi vive e opera in quell’area. Un altro raid era avvenuto pochi giorni fa quando erano state prese di mira alcune bici parcheggiate sul lungomare. In quell’occasione nel mirino finì il tratto sle, dalla rotonda di Porto d’Ascoli fino all’area del Ragnola. Diverse bici, legate o comunque appoggiate alle rastrelliere, sono infatti state gettate a terra o danneggiate. In un caso è stata anche sfilata la sella.