Si ribaltano con l'automobile a poca distanza dalla scuola Tre persone all'ospedale

SAN BENEDETTO - Incidente stradale questa mattina intorno alle 9,30 in via Mare a San Benedetto del Tronto. Un'auto si è ribaltatata all'altezza della scuola dell'infanzia nel quartiere Ragnola. Sul posto è arrivata un'ambulanza per soccorrere le persone che erano a bordo ma che per fortuna non hanno riportato gravi ferite. I carabinieri della compagnia di San Benedetto intervenuti sul posto insieme agli operatori sanitari e ai vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze.