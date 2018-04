Ubriaco al volante si schianta contro una rotatoria Ritirata subito la patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ubriaco al volante finisce contro una rotatoria. L'incidente è avvenuto la scorsa notte sulla statale Adriatica all'altezza di Ragnola nei pressi dello svincolo della sopraelevata a San Benedetto del Tronto. Il giovane sambenedettese alla guida è risultato positivo all'alcol tes: era ubriaco al volante. Agli agenti della polizia stradale non è rimasto che ritiragli la patente. Per fortuna, comunque, il giovane automobilista non ha riportato alcuna conseguenza fisica nell'incidente e quindi non ha avuto bisogno di essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale.