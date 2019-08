Scooterista cade a terra Trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Incidente stradale davanti al centro commerciale Ragnola a San Benedetto del Tronto. L Uno scooterista di 41 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. E' satto soccorso da un operatore sanitario del 118 che stava passando in auto e ha provveduto ad allertare la centrale.Sul posto dell'incidente anche le forze dell’ordine per i rilievi e i vigili del Fuoco per la benzina finita sulla carreggiata stradale. Lo scooterista è stato trasferito in eliambulanza, all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Non è comunque in pericolo di vita.