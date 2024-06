SAN BENEDETTO Paura e sgomento per l'incidente che si è verificato stamattina (9 giugno) intorno alle 4.30 in Val Tiberina a Porto d'Ascoli. Un ragazzo di 18 anni in scooter con un proprio amico ha perso il controllo del mezzo.

Il ricovero a Torrette

Il giovane si trova ora ricoverato all'ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni.