Ragazzini ubriachi prendono a calci i cassonetti della pasticceria che li ha cacciati: multati e denunciati

SAN BENEDETTO - Ragazzini ubriachi vengono cacciati da una pasticceria e pensano bene di vendicarsi prendendo a calci i cassonetti dell'immondizia all'esterno, ma finiscono per rimediare multe e denunce.

La polizia ha multato cinque ragazzi di San Benedetto per ubriachezza molesta: gli agenti sono intervenuti all'alba di ieri, allertati da un addetto alla rimozione dei rifiuti che ha segnalato la presenza in strada di un gruppo di giovani che rovesciava bidoni della spazzatura. Un equipaggio della squadra volante della questura di Ascoli Piceno è arrivato sul posto e ha trovato i giovani mentre facevano colazione al bar, visibilmente ubriachi. Secondo la ricostruzione dei poliziotti, i cinque poco prima erano stati allontanati da una pasticceria e avevano iniziato a prendere a calci i contenitori dei rifiuti come ritorsione. I ragazzi dovranno per ora rispondere di ubriachezza molesta e schiamazzi, pagando ognuno una sanzione di oltre 100 euro.

