Una ragazza di 26 anni trovata in spiaggia in stato di ipotermia e priva di sensi dopo essersi gettata in acqua

SAN BENEDETTO - Una ragazza di 26 anni russa che lavora in un locale di San Benedetto è stata ritrovata questa mattina in stato di ipotermia sulla spiaggia della Sentina, priva di sensi. La ragazza si era volontariamente buttata in acqua. Sul psoto è giunta un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 che ha provveduto a trasportare la giovane all'ospedale Madonna del Soccorso. Ora la ragazza è per fortuna fuori pericolo. Sul posto oltre agli operatori sanitari anche gli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto e i militari della Guardia Costiera.

Ultimo aggiornamento: 10:42

