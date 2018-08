Raffica di furti di bici: ma uno dei ladri è ripreso dalle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Dal lungomare alla Statale, sia a Porto d’Ascoli che a San Benedetto. Soltanto nelle ultime 48 ore sono arrivate segnalazioni relative a cinque furti di biciclette. Il perimetro, almeno per quanto riguarda gli ultimi giorni, è sempre quello della zona di Porto d’Ascoli ma, nella giornata di ieri, problemi in tal senso si sono avuti anche a San Benedetto. Una denuncia arriva anche dal quartiere di Ragnola mentre, per quanto riguarda San Benedetto, un ladro è stato immortalato dalle telecamere, mentre portava via la bicicletta di una donna dalla centralissima via Volturno.