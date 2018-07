Fico fa assolvere Nesparoli Decisiva la testimonianza della showgirl ospite al Kobe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Assoluzione per Fabio Nesparoli titolare della discoteca Kobe, accusato di aver minacciato e rinchiuso dentro il locale il manager della showgirl Raffaella Fico, Maurizio Corniati, per non pagare il cachet della serata. Due ore di camera di Consiglio per mettere la parola fine a un processo nato da un alterco tra il manager della soubrette che non si mise d’accordo sul prezzo che il titolare del Kobe avrebbe dovuto pagare per lo spettacolo dell’ex compagna del calciatore Mario Balotelli.Fabio Nesparoli è stato difeso dall’avvocato Andrea Trofino in un processo che ha visto come giudice Barbara Bondi Ciutti e pubblico ministero Gennaro Cozzolino. Quest’ultimo aveva chiesto due anni e sei mesi di reclusione, mentre la parte civile Maurizio Corniati, difeso dall’avvocato Recchi di Bologna, aveva chiesto 30mila euro più 5mila di provvisionale. Dopo due ore di camera di Consiglio il giudice ha accolto la tesi difensiva del legale Trofino, ritenendo non colpevole Nesparoli. Determinante è stata la testimonianza della soubrette che, sottoposta alle domande dell’avvocato Trofino, ha finito per smontare la tesi accusatoria. Grande soddisfazione ha espresso il penalista ascolano per l’assoluzione del suo assistito.