La raccolta dei rifiuti torna uguali per tutti: stessa procedura anche per chi è malato di Covid

SAN BENEDETTO - Cambiano le modalità di raccolta e gestione della raccolta di rifiuti da soggetti positivi o in quarantena per via del Covid-19 in tutti i Comuni coperti dal servizio della Pienambiente. Il nuovo regolamento prevede che tale immondizia, dovrà essere conferita e raccolta in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata e depositati secondo le consuete modalità previste nei vari quartieri.



Resta ferma però la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti provenienti da civili abitazioni da parte delle persone positive che siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, quindi che non abbiano parenti o amici che possano provvedere a portare fuori i rifiuti provenienti da coloro che sono in quarantena. In questo caso bisognerà fare richiesta a mezzo email all’indirizzo serviziocovid@picenambiente.it oppure per sms o messaggio WhatApp al numero 335-1878000. Inoltre bisognerà fare attenzione a confezionare i rifiuti per il conferimento utilizzando almeno due sacchi, uno dentro l’altro, utilizzando quelli di spessore e resistenza adatti e chiudendoli correttamente.

L’immondizia proveniente da coloro che sono risultati positivi al Covid-19, verrà poi conferita e smaltita presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico e poiché Picenambiente aveva già adeguato l’impianto Tmb di Relluce alle prescrizioni, i rifiuti saranno conferiti in quel sito.



Tutti gli altri utenti (non in quarantena) dovranno attenersi alle consuete disposizioni sul conferimento dei rifiuti indifferenziati e i rifiuti differenziati, secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le modalità già esistenti da tempo, tenendo presente che i giorni di ritiro della differenziata variano a secondo dei quartieri di residenza. La Picenambiente provvederà alla pubblicizzazione delle nuove modalità di raccolta con comunicazioni agli utenti a mezzo stampa, a mezzo social sul proprio sito Internet e diffondendo uno specifico dépliant informativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA