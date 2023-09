SAN BENEDETTO - Come Cenerentola sono fuggiti verso la mezzanotte. Ladri in azione nel quartiere Salaria nella tarda serata di venerdì. Hanno atteso che non ci fosse nessuno per mettere in atto il loro piano. Approfittando della temporanea assenza dei proprietari, i malviventi hanno spaccato il vetro di una finestra, sono entrati e hanno fatto piazza pulita di gioielli. Tutto è accaduto in brevissimo tempo.

I ladri hanno frantumato i vetri delle finestre e sono piombati in casa. Si tratta di una villetta di famiglia dove sono ubicati più appartamenti. I malviventi hanno preso d’assalto prima il piano terra. Dopo la spaccata sono entrati in casa e hanno asportato oggetti di valore, poi sono passati all’appartamento nel piano superiore rubando vari monili d’oro. Una volta terminato il raid, si sono dati alla fuga. Non appena rientrati i proprietari si sono trovati dinanzi ad una scena terribile: finestre rotte e casa sotto sopra. I malcapitati hanno poi constatato di esser stati derubati anche di gioielli di famiglia, oltre ad aver subito danni all’immobile.

L’allarme a quel punto è scattato immediatamente, i proprietari hanno allertato i carabinieri di San Benedetto. I militari dell’Arma si sono recati sul posto per i rilievi del caso e hanno subito avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Il bottino è ancora da quantificare. Al vaglio dei carabinieri eventuali telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso, ed possibili tracce lasciate dai ladri.