Pusher di eroina lancia la bici â€‹contro i poliziotti: preso "il Francese"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Si fa chiamare “Il Francese” il tunisino di 32 anni arrestato in pieno centro dalla polizia del commissariato sambenedettese. L’uomo è stato bloccato dagli agenti al comando del dirigente Leo Sciamanna, dopo essere stato intercettato mentre, in bicicletta, stava effettuando un giro di “rifornimento” tra i tossicodipendenti dell’area del centro. Quando ha visto i poliziotti il trentaduenne ha anche cercato di scagliargli contro la bicicletta per rallentarli e fuggire. I poliziotti lo hanno bloccato a terra e gli hanno trovato addosso dieci grammi di eroina del tipo brown sugar suddivisa in piccole dosi confezionate.