Nascondeva 4 etti di droga Il giudice aumenta la pena al pusher, sconterà 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Il pubblico ministero, Enrica Ruggieri, al termine della sua breve arringa, aveva chiesto al giudice Marco Bartoli che Ebrima Kanyi, cittadino maliano ma da un paio di anni residente a San Bendetto del Tronto, nel processo assistito dall’avvocato Simone Matraxia, venisse condannato ad una pena di un anno e sei mesi in quanto ritenuto colpevole del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice, invece, ha inasprito la pena a due anni e due mesi e per il momento il giovane extracomunitario resterà in carcere. Sulla base del verbale redatto il 21 marzo dello scorso anno dagli agenti di polizia del commissariato di Ascoli, il ventiseienne extracomunitario avrebbe detenuto illecitamente nella sua abitazione per finalità di spaccio un rilevante quantitativo di hashish, 156 grammi, 240 grammi di marijuana, divisa in due panetti, alcune dosi di droga già confezionate, due cutter ed un bilancino di precisione. Da fonti confidenziali gli agenti dell’antidroga erano venuti a conoscenza che Ebrima Kanyi svolgeva una costante attività di spaccio, in particolare nella zona del centro cittadino. Sono scattati i pedinamenti ed il suo telefonino tenuto sotto controllo che hanno confermato i sospetti che si nutrivano sul cittadino del Mali. Chiesta l’autorizzazione alla procura della Repubblica per poter effettuare la perquisizione domiciliare nell’appartamento di via Moncalieri, dove abitava l’ extracomunitario, il 21 marzo 2017 scattò il blitz. Oltre a a 400 grammi di sostanze stupefacenti, fra marijuana ed hashish, gli agenti hanno proceduto a sequestrare altre 10 dosi già confezionate e pronte per essere spacciate. Inoltre, hanno proceduto a bloccare il conto corrente intestato a lui in cui risultavano numerosi movimenti di denaro. Il maliano nascondeva nell’armadio della sua camera da letto un piccolo tesoro sotto forma di banconote per complessivi 9mila euro, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.