SAN BENEDETTO - La viabilità è stata al centro dell’assemblea del quartiere San Filippo svoltasi nei giorni scorsi, durante la quale i residenti sono tornati a chiedere il doppio senso su via Marsala e i parcheggi in via Botticelli, oltre all’annuncio del ritorno della storica festa del quartiere. Richieste assunte dal presidente Roberto Vesperini e dall’intero comitato.

Le richieste

Si torna a parlare del doppio senso su via Marsala che più volte è stato richiesto dal quartiere ma mai realizzato. Al riguardo il doppio senso di marcia è stato sollecitato da alcuni commercianti ma ora si andrà a coinvolgere i residenti per conoscere il loro pensiero. Tema su cui l’amministrazione intende tornare dopo un’attenta valutazione tecnica. Presenti all’assemblea del quartiere San Filippo il vice sindaco Tonino Capriotti, l’assessore alla viabilità Bruno Gabrielli e le consigliere con delega ai comitati di quartiere Barbara De Ascaniis ed Elena Piunti oltre all’intero comitato presieduto da Vesperini. Tanti i temi posti sul tavolo a cominciare dal doppio senso di via Marsala e i parcheggi da realizzare su via Botticelli e via del Ghirlandaio, al riguardo esiste già un progetto che prevede 12 stalli sulla prima via e 19 sulla seconda, quindi non mancherebbe che realizzare quest’area di sosta che darebbe un grande respiro alla viabilità della zona. A seguire si è discusso della gestione e manutenzione del Parco di Via Crivelli da parte degli Scout. Inoltre è stato sollecitato il potenziamento dell’illuminazione su tutto il quartiere in particolare modo via D’Annunzio e nel relativo parco, visto che l’impianto non sarebbe funzionante da diversi mesi.

La pulizia

Per quanto riguarda la pulizia strade, riattivata nei mesi scorsi dopo anni di fermo, è stato denunciato come in occasione dello spazzamento, che in questa zona della città avviene il primo e secondo lunedì del mese, molti cittadini non rispetterebbero la segnaletica e le ordinanze imposte, da qui la necessità emersa di effettuare queste pulizie straordinarie da parte della Picenambiente affiancata dalla polizia municipale sanzionando così i trasgressori. Decisione assunta dopo un incontro che i quartieri hanno avuto con la giunta, quindi è stata chiesta maggiore attenzione e rispetto delle regole da parte dei residenti.

La festa

A conclusione dell’incontro il presidente Vesperini insieme al direttivo ha comunicato che quest’anno con un grande sforzo, da parte di un bel gruppo parrocchiale e del comitato di quartiere, verrà riorganizzata la tanto attesa festa di San Filippo che si terrà nei giorni 27 e 28 maggio, con stand gastronomici e gruppi musicali che si svolgerà nel cortile della chiesa.