SAN BENEDETTO - Le condizioni di lavoro al Pronto soccorso e a Medicina d’urgenza sono sempre più difficili a causa della carenza di personale tanto da aumentarne il rischio clinico. Da qui la lettera che i medici di entrambi i reparti del Madonna del Soccorso hanno inviato all’Ast di Ascoli declinando da ogni responsabilità relativa ad eventi infausti di qualunque genere e derivanti dall’organizzazione attualmente adottata. Un grido di denuncia che è stato raccolto dal Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso.

L’organizzazione

Attualmente al Pronto soccorso e alla Murg si contano dieci medici oltre al primario. Di tali dieci medici in servizio, uno risulta esonerato da quello notturno e attualmente è pure in ferie e l’altro è titolare dei benefici della Legge 104/92. La cronica carenza di personale medico strutturato, ulteriormente aggravata dalle dimissioni della dottoressa Marida Cappelli, avrebbe già da tempo comportato inevitabili problemi a cominciare dai ricoveri presso la Murg dove ora si effettua solo l’Osservazione breve intensiva (Obi). Così come si è ricorso al personale medico fornito da una cooperativa privata esterna. Come risultato, ci sono 3 i medici strutturati nel turno del mattino (di cui due al Pronto soccorso e uno all’Obi) e tre medici strutturati nel turno pomeridiano ed un solo medico strutturato durante il turno notturno. Senza dimenticare gli 11 medici che hanno abbandonato il reparto in 5 anni. «L’effetto diretto di questa organizzazione - si legge nella lettera dei dirigenti medici - è che non solo la gestione di tutti i codici maggiori ricade sull’unico medico strutturato in servizio in Pronto soccorso dalle 20 alle 8, ma anche la gestione dei pazienti in regime Obi, mancando nel turno notturno personale medico dedicato. A fronte di tali gravi carenze, risulta invalida, la soluzione di utilizzare i medici in formazione per la copertura del turno Obi diurno».

Le conseguenze

Una forte carenza di personale che si avvertirà soprattutto nelle prossime settimane quando l’estate entrerà nel vivo. «Di conseguenza - avvertono i medici-risulta evidente l’elevatissimo rischio clinico a cui vengono esposti non solamente i pazienti ma i medici stessi. Non a caso, durante i turni notturni, l’unico medico strutturato è stato costretto ad abbandonare la sala emergenza per soccorrere pazienti ricoverati in regime Obi. Occorre, infine, sottolineare che tale situazione andrà a peggiorare durante l’imminente periodo estivo per la fruizione delle ferie da parte della dirigenza medica, aspetto che comporterà un inevitabile assottigliarsi del personale strutturato. Alla luce di tutto questo i dirigenti medici del Pronto soccorso e della Murg declinano ogni responsabilità relativa ad eventi infausti di qualunque genere e derivante da una siffatta organizzazione».

Gli infermieri

Infine i sindacati hanno inviato alla direttrice Capalbo una lettera, nella quale affermano come il servizio infermieristico, abbia subito diversi casi di mobilità interna «in totale dispregio alla vigente normativa». Una situazione che il Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso aveva denunciato più volte e commenta: «Nessun politico ha risposto né posto rimedio: il che non ci meraviglia in quanto sapevamo molto bene che risalire al perché se ne fossero andati undici medici sarebbe stata cosa troppo scomoda».