Parte un colpo mentre sta pulendo la sua pistola, una donna operata d'urgenza

SAN BENEDETTO - Grave episodio avvenuto poco fa a San Benedetto. Una donna stava pulendo la sua pistola quando per una distrazione è partito un colpo che l'ha colpita. Il fragore dell'esplosione ha richiamato l'attenzione ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto per un intervento chiurgico. Per fortuna il proiettile non ha leso alcun organo vitale e pertanto, salvo complicazioni, post operatorie, non è in pericolo di vita. Sull'incidente comunque stanno indagando le forze dell'ordine.

