SAN BENEDETTO «Fino a marzo non discuterò il progetto per l’area Barancadoro, ho altre priorità», così il sindaco Antonio Spazzafumo ha replicato all’imprenditore Rapullino che aveva contestato l’assenza dell’amministrazione comunale alla presentazione del progetto San Park avvenuta venerdì scorso presso l’Hotel Smeraldo.

Il rinvio

«Per ora sono concentrato sul bilancio di previsione da approvare entro febbraio, poi mi occuperò del progetto Brancadoro. Si tratta di un elaborato importante. Venerdì sera avevo altri impegni ma ci sarà modo per discuterne». Parole, quelle del primo cittadino, tese a rispondere alla polemica accesa dal Gruppo Sideralba per l’assenza presso l’Hotel Smeraldo dell’intero consiglio comunale nonostante fosse stato invitato. Un’assenza che ha pesato non poco tanto da portare Rapullino a dire che, se il progetto non andasse a buon fine o se non si intendesse intervenire su questo terreno si sarebbe dovuto chiarire subito e lui non avrebbe affrontato l’investimento, arrivando ad annunciare che richiederebbe indietro la spesa sostenuta per l’acquisto. «Gli uffici stanno vagliando il parere legale allegato al progetto – spiega l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – ma certo dovremo valutare bene se è possibile superare il piano particolareggiato. Purtroppo i tempi imprenditoriali non coincidono con quelli amministrativi. Si tratta di un’area strategica, quindi, è necessario fare tutte le valutazioni e occorre tempo».

Sul fronte della minoranza, anch’essa tirata in ballo dall’imprenditore che ha lamentato troppe polemiche sulla stampa e invitando i consiglieri a chiamarlo personalmente, c’è molta cautela. «Non siamo mai stati coinvolti – spiega il consigliere di Forza Italia Pasqualino Piunti – l’amministrazione in primis avrebbe dovuto comprare l’area per evitare problemi. A questo punto avrebbe dovuto convocare un’assemblea pubblica così come avvenuto per il progetto del Ballarin. Io non vado a sentire un elaborato proposto da un privato. Fino a oggi Rapullino si è interfacciato solo con la maggioranza e parte della giunta, quindi si rivolgesse a loro».

L’affondo

Sempre dai banchi dell’opposizione il capogruppo dei Verdi Paolo Canducci dichiara: «Rapullino deve presentare negli uffici un vero progetto e non quello che ha fatto fino a oggi, ossia una brochure e un parere legale. Solo allora se ne può parlare. Inoltre non si può superare una norma di attuazione che tutela gli interessi pubblico privati». E di area Brancadoro e del progetto di Rapullino si tornerà a discutere domani sera alle 18 presso l’Auditorium comunale dove si terrà la commissione urbanistica convocata dalla presidente Annalisa Marchegiani proprio al fine di parlare sia della bozza presentata dal Gruppo Sideralba che del parere legale allegato all’elaborato.

I dubbi

A creare perplessità a oggi è soprattutto il dato sul consumo del suolo dell’area Brancadoro stimato al 5% secondo chi ha proposto il progetto, che contrasterebbe con i diversi impianti sportivi realizzati sul cemento, così come l’annunciato 95% di verde attrezzato.