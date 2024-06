SAN BENEDETTO - Prende forma il percorso per la realizzazione della struttura polivalente destinata a sorgere presso l’area Brancadoro. Una parte dell’avanzo di bilancio verrà destinata alla stesura del piano particolareggiato di iniziativa pubblica che permetterà di realizzare il progetto del San Park di Luigi Rapullino.

Il contributo

Sessantamila euro. E’ la cifra che l’amministrazione Spazzafumo andrà a destinare al Piano particolareggiato Brancadoro. Il percorso è uguale a quello seguito per l’area di San Pio X nel quartiere Marina di sotto. La cifra sarà necessaria per elaborare il piano che verrà commissionato a uno studio esterno visto che gli uffici comunali dell’urbanistica sono alle prese con la revisione del Piano regolatore (Pugs), del Piano della mobilità sostenibile e del Piano spiaggia. Da qui la necessità di dare all’esterno tale elaborazione. Si tratta comunque di un primo passo formale verso l’area polivalente che Sideralba intende realizzare. Il Comune andrà così a definire cosa dovrà ospitare l’intera area tra sport e zone destinate al verde.

Le intenzioni

«La volontà politica è chiara dopo questa destinazione – spiega l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – dopo decenni in cui quell’area è rimasta ferma ora viene predisposta per lo sviluppo che rispetterà la destinazione a verde sportivo come da Piano regolatore generale. Tutto questo grazie all’acquisto di 200mila metri quadrati di terreno da parte di Sideralba. Senza questa acquisizione oggi non saremmo qui a discuterne e c’è stata un’ampia convergenza da parte della maggioranza». Quindi nella destinazione dell’avanzo, che si andrà a votare nell’assise del prossimo 15 giugno, ci sarà anche la “prima pietra” per l’area Brancadoro. Una delibera che rappresenta anche una risposta formale dell’amministrazione alla proposta progettuale avanzata da Rapullino e che fino a oggi non aveva avuto seguito. Il Piano, così come accaduto per il comparto di San Pio X, dovrà coinvolgere tutti i titolari delle aree, infatti, sui 333mila metri quadrati dell’intera zona 200mila sono di Rapullino ma per definire cosa realizzarci occorre l’approvazione di tutti i proprietari. In questo senso già si è a buon punto avendo riunito attorno a un tavolo i maggiori titolari a partire da Luigi Rapullino e proseguendo con Leonardo D’Isidori, Piergallini e Pignotti e Bruni. Di conseguenza si andrà a disegnare tutta l’area a cominciare dal progetto del San Park proposto da Rapullino, con tanto di impiantistica sportiva destinato a impianti per padel, calcetto, golf e pickleball, supportati da spogliatoi e un club house quindi con una cubatura minima.

Gli insediamenti

A questo si accompagneranno altri insediamenti come potrebbero essere una clinica o un residence sempre a supporto dell’impianto polifunzionale.