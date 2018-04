Colpo grosso in profumeria Rubati prodotti cosmetici per decine di migliaia di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Colpo grosso la scorsa notte alla profumeria Crystal in via Mare a Porto d'Ascoli di San Benedetto del Tronto. I ladri sono riusciti a penetrare nel locale perforando un muro laterale del negozio. Una volta all'interno della profumeria hanno rubato prodotti cosmetici di valore. Secondo una prima stima il bottino ammonta a sbvariate decine di migliaia di euro. Sul posto i carabinieri di San Benedetto che stanno cercando di avere elementi utili alle indagini per risalire agli autori del furto alla profumeria di Porto d'Ascoli. Al momento però non ci sarebbero testimoni del furto.