Il pregiudicato entra nel bar ubriaco, infastidisce i clienti e picchia il consigliere comunale

SAN BENEDETTO - Il consigliere comunale di San Benedetto del Tronto, Pasqualino Marzonetti, è stato picchiato nel suo bar di Porto d'Ascoli da un pluripregiudicato. Quest'ultimo è entrato nel bar visibilmente ubriaco e ha iniziato a infastidire alcuni clienti del bar.

A quel punto è intervenuto il titolare del bar Marzonetti per invitarlo a smetterla ma per tutta risposta è stato aggredito. Poi il pluripregiudicato è scappato ma è stato fermato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Marzonetti è stato accompagnato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi ma la comunità è rimasta profondamente scossa dall'episodio.

