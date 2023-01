SAN BENEDETTO - Paura, ieri mattina, al porto di San Benedetto dove un uomo di sessant’anni, V.R., della zona, è caduto e per lui si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto al Torrette di Ancona. L’infortunio è avvenuto intorno alle 9.30 in uno dei magazzini che si trovano intorno alla sala d’asta, cuore centrale della struttura comunale. L’uomo stava lavorando sul tetto di una cella frigorifera e, per motivi che saranno appurati dal personale dell’Ast, è caduto. L’altezza dalla quale l’uomo è precipitato è stata di quasi cinque metri e l’impatto con il terreno gli ha provocato un trauma cranico e alcune fratture in più parti del corpo.



L’allarme



Le persone che si trovavano intorno a lui hanno subito lanciato l’allarme allertando il 118. Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza mentre la centrale operativa, valutata la situazione, ha predisposto l’arrivo in Riviera dell’eliambulanza per il trasporto in codice rosso del ferito. Il sessantenne è stato stabilizzato dal personale sanitario arrivato a bordo del mezzo di soccorso e quindi accompagnato, con l’ambulanza, al rendez vous con il velivolo che ha poi preso la via del Trauma Center del Torrette di Ancona. Sul posto, come detto, sono intervenuti gli addetti dell’ufficio per la sicurezza sul lavoro dell’Azienda sanitaria territoriale mentre tutte le operazioni sono state coordinate dalla Guardia Costiera di San Benedetto che ha vigilato e operato affinché tutte le fasi dei soccorsi avvenissero in piena sicurezza. L’uomo, a quanto si apprende, fortunatamente non correrebbe pericolo di vita.



La diagnosi



E’ comunque tenuto sotto stretta e costante osservazione da parte del personale sanitario dell’ospedale Torrette di Ancona che lo ha preso in curo non appena è stato sbarcato dall’eliambulanza.